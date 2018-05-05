Все матчи заключительных двух туров РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ

Автор: Тимофей Поршнев 0

Minute of silence

Матчи последних двух туров начнутся с минуты молчания. Все в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Все матчи 29-го и 30-го туров чемпионата России по футболу, а также молодежного первенства страны начнутся с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью Российской футбольной премьер-лиги.

«Все матчи заключительных двух туров в чемпионате России и молодежном первенстве традиционно начнутся с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны», — сказали в пресс-службе.

Матчи 29-го тура чемпионата РФПЛ пройдут с 5 по 7 мая, встречи 30-го тура — 13 мая.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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