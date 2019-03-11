Ривалдо: «Только Неймар будет идеальной заменой Лионеля Месси в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо заявил, что клубу надо готовиться к жизни без Лионеля Месси. Бразилец выступал за каталонский клуб с 1997 по 2002 годы.

«Это должно заботить всех болельщиков и руководство «Барселоны». Нужно искать замену, хотя это трудно сделать. Идеальной заменой будет только Неймар.

Если он вернется в «Барселону», будет здорово. Неймар – отличный игрок, который умеет делать результат. После ухода Месси может случиться то, что происходит сейчас в «Реале».

И это вполне нормально, что команда может столкнуться с теми же трудностями, что и «Реал», если не подпишет такого же игрока», – сказал Ривалдо.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем перешел в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport