Роман Нойштедтер: «С «Зенитом» мы будем играть на своем поле, для нас это преимущество»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится 12 февраля в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Шараджоглу».

«Зенит» — это хороший соперник, который готов физически. Я хорошо знаком с российскими футболистами по выступлениям за сборную России. Впереди нас ждет трудный матч, но мы будем играть на своем поле, для нас это будет определенным преимуществом. Кроме того «Зенит» еще не проводил официальных матчей в этом году, для нашей команды это тоже плюс. У них был только пяти-шестинедельный цикл подготовки», — сказал 30-летний россиянин.

Нойштедтер выступает за турецкий клуб с 2016 года. «Фенербахче» в чемпионате Турции занимает 14-ю строчку, имея в активе 23 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт клуба «Фенербахче»