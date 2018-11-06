Игрок «Спартака» вернулся к тренировкам

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо присоединился к общей группе. Команда готовится к матчу в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс». 

Футболист отсутствовал по причине травмы бедра. Повреждение полузащитник получил в первой встрече с шотландским клубом. На данный момент, Фернандо тренируется со всеми игроками «Спартака».

Напомним, что матч между «Спартаком» и  «Рейнджерс» состоится 8 ноября в Москве.

В Лиге Европы шотландский клуб лидирует в группе  G с пятью очками. Московская команда пока находится на последнем месте в группе с двумя очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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