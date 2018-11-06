Игрок «Спартака» вернулся к тренировкам

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо присоединился к общей группе. Команда готовится к матчу в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс».

Футболист отсутствовал по причине травмы бедра. Повреждение полузащитник получил в первой встрече с шотландским клубом. На данный момент, Фернандо тренируется со всеми игроками «Спартака».

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Рейнджерс» состоится 8 ноября в Москве.

В Лиге Европы шотландский клуб лидирует в группе G с пятью очками. Московская команда пока находится на последнем месте в группе с двумя очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»