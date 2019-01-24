Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Эмилиано Сале

Автор: Андрей Синельщиков 0

Матчи 24-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в честь форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы. Самолет с аргентинским форвардом пропал без вести во время перелета из Нанта в Кардифф.

«Премьер-лига с глубоким сожалением узнала о прекращении активных поисков Эмилиано Салы и пилота самолета Дэвида Айбботсона.

Наши мысли с ними и их близкими. Мы продолжим поддерживать клуб «Кардифф» в этот тяжелый момент.

В знак уважения, на матчах следующего тура премьер-лиги будет объявлена минута молчания в память об Эмилиано и Дэвиде», – заявило руководство английской Премьер-лиги.

Ранее полиция прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала. Трансфер 28-летнего Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер АПЛ

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