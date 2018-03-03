«Лестер» в прошлом сезоне получил прибыли больше, чем «Челси» и «Ливерпуль»

«Лестер» объявил о рекордных для себя финансовых показателях в прошлом сезоне. «Лисы» заработали больше, чем «Челси» и «Ливерпуль».

По состоянию на 31 мая 2017 года «лисы» заработали в минувшем финансовом году прибыль в размере 92,5 миллиона фунтов до уплаты налогов (80 млн – после уплаты налогов). Это случилось во многом благодаря дебюту клуба в Лиге чемпионов.

По сравнению с сезоном-2015/16 «Лестер» увеличил прибыль на 76,1 млн.

Таким образом, в сезоне-2016/17 «лисы» опередили по этому показателю «Челси» (15,3 млн) и «Ливерпуль» (39 млн после уплаты налогов).

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports