«Лестер» в прошлом сезоне получил прибыли больше, чем «Челси» и «Ливерпуль»

Автор: Лидия Дидык 0

«Лестер» объявил о рекордных для себя финансовых показателях в прошлом сезоне. «Лисы» заработали больше, чем «Челси» и «Ливерпуль».

По состоянию на 31 мая 2017 года «лисы» заработали в минувшем финансовом году прибыль в размере 92,5 миллиона фунтов до уплаты налогов (80 млн – после уплаты налогов). Это случилось во многом благодаря дебюту клуба в Лиге чемпионов.

По сравнению с сезоном-2015/16 «Лестер» увеличил прибыль на 76,1 млн.

Таким образом, в сезоне-2016/17 «лисы» опередили по этому показателю «Челси» (15,3 млн) и «Ливерпуль» (39 млн после уплаты налогов).

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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