Игрок из Сенегала на 72 дня опоздал на тренировку «Сандерленда»

Сенегальский защитник Папи Джилободжи прибыл в стан «Сандерленда» лишь спустя 72 дня после того, как должен был появиться в расположение английской команды. В настоящее время клуб рассматривает возможность досрочного разрыва контракта с 29-летним футболистом.

Кроме того, «Сандерленд» отказывается выплачивать Джилободжи заработную плату за время, пока он отсутствовал в расположении команды.

Сенегалец выступает за «котов» с 2016 года, когда перешел из «Челси». Тогда «Сандерленд» заплатил за защитника 8 миллионов фунтов.

«Сандерленд» по итогам прошлого сезона вылетел из Чемпионшипа в первую английскую лигу. После четырех туров команда занимает в турнирной таблице четвертую позицию.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun