Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар из-за травмы не сыграет от шести недель до четырех месяцев. Он точно пропустит Кубок Америки.

Ранее у футболиста диагностировали разрыв связок голеностопного сустава. Игрок точно пропустит матчи Кубка Америки, а если ему понадобиться операция, то он может пропустить начало следующего сезона. Кубок Америки пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля.

Неймар получил травму в товарищеском матче против сборной Катара (2:0) и был вынужден покинуть поле на 21-й минуте встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe