Дмитрий Черышев: «Пока об интересе «Барселоны» к Денису знаю только из СМИ»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о возможном варианте продолжения карьеры для своего сына Дениса. Накануне появилась информация, что футболистом «Вильярреала» интересуется «Барселона».

«Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря. Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило – не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу. Это вопрос заинтересованности сторон. Если поступит предложение, которое устроит клубы, игрока – любой переход может состояться. Но, повторюсь, пока ко мне никто не обращался», – заявил 49-летний специалист.

Напомним, Денис Черышев является воспитанником мадридского «Реала». Помимо «сливочных», 27-летний футболист выступал за «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН