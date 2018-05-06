У Сарри испортились отношения с Де Лаурентисом, тренер готов уйти из «Наполи»

У главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри испортились отношения с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.Специалист готов покинуть команду.

Поводом для конфликта послужила критика Сарри за неиспользование ротации состава, из-за чего, по мнению руководства, команда фактически вышла из борьбы за скудетто и вылетела на групповой стадии ЛЧ.

Ранее вопрос о продлении контракта Сарии в «Наполи» был отложен до завершения борьбы за чемпионство.

В действующем контракте тренера «Наполи» есть опция выкупа за 8 миллионов евро. На итальянского тренера претендуют «Челси», «Тоттенхэм», «Монако» и «Боруссия».

Маурицио Сарри работает в «Наполи» с 2015 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Gazzetta dello Sport