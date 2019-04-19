«Барселона» заинтересована в покупке Ришарлисона из «Эвертона»

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Ришарлисону. 21-летний бразилец выступает за английский клуб с лета 2018 года.

Каталонский клуб включил полузащитника «Эвертона» в список потенциальных кандидатов на усиление атаки. Трансфер бразильца будет стоить не менее 50 миллионов евро.

Препятствием на пути переезда футболиста может стать отсутствие у него паспорта гражданина Евросоюза. «Барселоне» в таком случае нужно будет выделять под футболиста место легионера.

В нынешнем сезоне Ришарлисон принял участие в 35 матчах, забил 13 голов и сделал две голевые передачи. До перехода в ливерпульскую команду игрок сборной Бразилии выступал за «Уотфорд».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca