«Арсенал» сделал «Лилляю» предложение по Николя Пепе

Форвард «Лилля» Николя Пепе может перебраться Англию. По сообщениям французских СМИ, «Арсенал» уже отправил французскому клубу предложение о трансфере.

«Канониры» готовы выложить за игрока 80 млн евро. Информацию подтверждают и в окружении Пепе. Они хотят разбить выплаты на несколько лет.

Ранее также сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ».

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Николя Пепе провел 37 матчей, отметившись в них 22 голами, больше только у Мбаппе (33 гола).

Фото: Gloobal Look Press

Источник: L’Equipe