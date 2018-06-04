Определены номера футболистов сборной России на ЧМ-2018

Стали известны номера, под которыми футболисты сборной России будут играть на домашнем чемпионате мира 2018 года. ЧМ стартует 14-го июня с матча против Саудовской Аравии.

Вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев;

Защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23.Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес;

Полузащитники: 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев.

Нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.

Турнир пройдет 14 июня – 15 июля. На групповом этапе россияне сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС