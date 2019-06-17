«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Гарри Магуайра 101 миллион евро

«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» 101 миллион евро за центрального защитника Гарри Магуайра. Это примерно на 10 тысяч больше той суммы, которую ранее называли СМИ.

Магуайр заключил новый пятилетний контракт с «Лестером» в сентябре. Ранее СМИ сообщали, что защитник будет готов перейти в другой клуб, если стороны договорятся о цене.

26-летний футболист является приоритетной целью главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера. В этом сезоне Магуайр провел в чемпионате Англии 31 матч и забил три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News