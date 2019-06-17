«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Гарри Магуайра 101 миллион евро

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» 101 миллион евро за центрального защитника Гарри Магуайра. Это примерно на 10 тысяч больше той суммы, которую ранее называли СМИ.

Магуайр заключил новый пятилетний контракт с «Лестером» в сентябре. Ранее СМИ сообщали, что защитник будет готов перейти в другой клуб, если стороны договорятся о цене.

26-летний футболист является приоритетной целью главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера. В этом сезоне Магуайр провел в чемпионате Англии 31 матч и забил три гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Manchester Evening News

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