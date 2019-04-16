Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч. «Ювентус» в домашних стенах уступил «Аяксу»

В Турине состоялась ответная встреча между «Ювентусом» и «Аяксом». Голландский клуб одолел соперника с минимальным счетом.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) — АЯКС (ГОЛЛАНДИЯ) — 1:2 (1:1)

Турин. 16 апреля.

Стадион: «Альянц Ювентус».

Судья: Клеман Турпен (Франция).

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо (Канселу, 64), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Бентакур, 80), Дибала (Кин, 46), Роналду.

«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи (Синкгравен, 11 (Магальян, 82)), ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш (Хунтелар, 88), Тадич, Нерес.

Голы: 1:0 — Роналду (28), 1:1 — ван де Бек (34), 1:2 — де Лигт (67).

Предупреждение: Джан (69), Роналду (90).

11 (2) удары (в створ) 13 (4)

14 фолы 12

1 офсайды 3

4 угловые 5

51 % владения мячом 49

Матч начался в спокойном темпе. Первые голевые моменты были созданы в середине первого тайма. Дибала пробил по центру ворот, Онана не без труда отбил мяч. Итальянский клуб открыл счет благодаря Роналду. Португалец замкнул подачу Пьянича с углового. «Аякс» отыгрался через шесть минут. Ван де Бек точно пробил вне штрафной. В обеих случаях арбитр встречи Турпен консультировался с системой VAR. Начало второго тайма осталось за гостями. Удар Зиеша отбил Щенсны, дубль мог оформить ван де Бек. Голландская команда вышла вперед после розыгрыша углового. Де Лигт, как и Роналду, успешно принял подачу и точно пробил. «Аякс» забил и третий гол, но взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. «Аякс» побеждает у итальянской команды впервые за последние 45 лет. Клуб также впервые выходит в полуфинал Лиги чемпионов с 1996 года.

Первый матч: «Аякс» — «Ювентус» 1:1

Фото: твиттер клуба «Аякс»

Источник: Еженедельник «Футбол»