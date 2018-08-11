Иван Перишич в Instagram: «Кого не хватает?»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич опубликовал фотографию в своем аккаунте в Instagram. На снимке вместе с Перишичем стоят его партнеры по клубу и сборной Хорватии — Марцело Брозович и Шиме Врсалько.

Иван оставил хэштег #WhoIsMissing? (Кого не хватает?) в описании к фотографии. Также Перишич отметил в публикации полузащитника «Реала» Луку Модрича, а лучший футболист ЧМ-2018 поставил лайк.

Напомним, сейчас «Интер» ведет переговоры с Модричем. По некоторым данным, руководство «нерадзурри» готово заплатить за трансфер около 60 млн евро, а сам 32-летний игрок будет получать в команде 10 млн евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный Instagram Ивана Перишича