Иван Перишич в Instagram: «Кого не хватает?»

Автор: Дмитрий Темников 0

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич опубликовал фотографию в своем аккаунте в Instagram. На снимке вместе с Перишичем стоят его партнеры по клубу и сборной Хорватии — Марцело Брозович и Шиме Врсалько. 

Иван оставил хэштег #WhoIsMissing? (Кого не хватает?) в описании к фотографии. Также Перишич отметил в публикации полузащитника «Реала» Луку Модрича, а лучший футболист ЧМ-2018 поставил лайк.

.. 🤪🇭🇷⚫️🔵💪🏼 .. #BenvenutoŠime #WhoIsMissing ?

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Напомним, сейчас «Интер» ведет переговоры с Модричем. По некоторым данным, руководство «нерадзурри» готово заплатить за трансфер около 60 млн евро, а сам 32-летний игрок будет получать в команде 10 млн евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный Instagram Ивана Перишича 

 

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