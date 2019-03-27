Скончался журналист, выживший после крушения самолета «Шапекоенсе»

Бразильский клуб сообщил о смерти журналиста Рафаэля Хензела. В 2016 году он выжил при крушении самолёта с игроками «Шапекоэнсе».

Сообщается, что у 45-летнего репортера случился сердечный приступ, когда он играл в футбол. Его еще живым доставили в больницу, но спасти ему жизнб врачи уже не смогли.

28 ноября 2016 года самолет с «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Колумбии. Из находившихся на борту 77 человек спаслись лишь шестеро, в их числе был Хензел и три игрока – Алан Рушел, Нету и Фольман. Еще один — вратарь Данило — скончался позже в больнице.

После авиакатастрофы Хензел продолжал работать на радио. В 2017-м он написал книгу «Живи, помня о смерти».

A Associação Chapecoense de Futebol vem a público a fim de manifestar o profundo pesar e toda a consternação pela notícia do falecimento do jornalista Rafael Henzel, ocorrido na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/sbtBSM5NQv — Chapecoense (@ChapecoenseReal) March 27, 2019

«Шапекоэнсе» уже выразил соболезнования в связи со смертью Хензела. В заявлении клуба отмечается: «На протяжении своей блестящей карьеры Рафаэль рассказывал историю «Шапекоэнсе». Он был символом возрождения клуба, он навсегда останется в памяти «Шапекоэнсе», — сообщила пресс-служба команды.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN