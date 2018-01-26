Франческо Тотти: «Подарок Буффону на день рождения? Я бы подарил ему машину времени»

Экс-футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти обсудил предстоящий день рождения голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона (28 января). Чемпион мира-2006 заявил о том, что хотел бы подарить своему бывшему партнеру по национальной команде.

«Первое, что приходит на ум — что нам по 40. Это досадно. Когда вы оглядываетесь на карьеру друга, это похоже на возвращение к своей собственной карьере. Карьера Джанлуиджи – фантастическая. Желаю ему успехов. Подарок? Я бы подарил Буффону машину времени», — заявил Франческо.

Напомним, Буффон заявлял о том, что текущий сезон станет последним в его профессиональной карьере. Тотти же завершил выступления в футболе в мае 2017-го.

Фото: Global Look Press

Источник: La Stampa