Франческо Тотти: «Подарок Буффону на день рождения? Я бы подарил ему машину времени»

Автор: Дмитрий Темников 0

Экс-футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти обсудил предстоящий день рождения голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона (28 января). Чемпион мира-2006 заявил о том, что хотел бы подарить своему бывшему партнеру по национальной команде. 

«Первое, что приходит на ум — что нам по 40. Это досадно. Когда вы оглядываетесь на карьеру друга, это похоже на возвращение к своей собственной карьере. Карьера Джанлуиджи – фантастическая. Желаю ему успехов. Подарок? Я бы подарил Буффону машину времени», — заявил Франческо.

Напомним, Буффон заявлял о том, что текущий сезон станет последним в его профессиональной карьере. Тотти же завершил выступления в футболе в мае 2017-го.

Фото: Global Look Press
Источник: La Stampa

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