Артем Дзюба договорился с «Локомотивом»

Автор: Никита Воробьев 0

Артем Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба точно покинет клуб в это трансферное окно. Игрок уже имеет договоренность с «Локомотивом» о заработной оплате.

Однако существует сложность в переговорах между московской и санкт-петербургской командой. Сине-бело-голубые настаивают на пункте в соглашении, который заключается в том, что они смогут вернуть Дзюбу в любой момент. «Железнодорожников» это не устраивает.

Кроме того, интерес к 29-летнему форварду проявляет «Динамо».

В нынешнем сезоне Дзюба вышел на поле девять раз и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт День за Днем

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