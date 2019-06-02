Сеск Фабрегас: «Головин понятия не имеет, что я отдал бы все, чтобы быть таким же»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о своем одноклубнике Александре Головине. Испанец лестно высказался о россиянине.

«В «Монако» у нас есть игрок — Головин — ему 23 года. Как только он выбегает на тренировку, сразу начинает наносить удары по мячу. И бьет очень сильно. Я удивляюсь, я не могу делать это сейчас. Он понятия не имеет, что я отдал бы все, чтобы быть таким же. В «Арсенале» мы с Рейесом были такими же — тоже носились на тренировках», — сказал Фабрегас.

Напомним, что Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В завершившемся сезоне россиянин провел 35 матчей, забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundial

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