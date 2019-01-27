Болельщики «Вальядолида» устроили перфоманс против VAR

Болельщики «Вальядолида» недовольны системой видеопомощи арбитрам (VAR). Сейчас ее используют на матчах Ла Лиги.

Во время сегодняшнего матча 21-го тура примеры с «Сельтой» (2:1), сразу после того, как рефери дал стартовый свисток, болельщики на стадионе начали свистеть и подняли вверх красные картонки как символ красной карточки в футболе.

Акция протеста на стадионе «Вальядолида» продолжалась две минуты.

El Nuevo José Zorrilla se llenó de cartulinas rojas para protestar contra el VAR https://t.co/rnrWlmldo8 #RealValladolidCelta Te lo cuenta @chusrodriguez — MARCA (@marca) January 27, 2019

Фото: Global Look Press

Источник: Marca