«Бавария» пока не решила с трансфером Лероя Сане

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане представляет интерес для «Баварии». Но в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1 (5:4 — по пенальти) игрок получил травму.

По информации источника, «горожане» пришли к выводу, что немцу потребуется операция из-за повреждения крестообразной связки. Поэтому пока не известно, как в такой ситуации поведет себя мюнхенский клуб.

Точные сроки восстановления не уточняются, но понятно, что хавбек выбыл из-за травмы на несколько месяцев.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Сане провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild