Андрея Аршавина наградили юбилейной футболкой «Кайрата»

Перед матчем 26-го тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Акжайыком» российский полузащитник желто-черных Андрей Аршавин был награжден футболкой «Кайрата». Футболист провел юбилейный сотый матч в составе алматинского клуба.

Вручал футболку игроку прославленный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев, сообщает официальный сайт казахстанской команды.

«Кайрат» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. После 24 туров команда Аршавина имеет в своем активе 55 очков и лишь на три очка отстаёт от лидирующей «Астаны».

Андрей Аршавин награжден юбилейной футболкой «Кайрата» Матч 26-го тура Премьер-лиги между «Кайратом» и «Акжайыком» начался с приятной традиции. Подробности: https://t.co/32uKJmMX9V pic.twitter.com/iifgtAKYhP — ФК «Кайрат» (@fc_kairat) September 17, 2018

Сам 37-летний россиянин принял участие во всех 24 матчах чемпионата, в которых отметился 9 забитыми мячами, один из которых с пенальти.

Аршавин выступает в составе «Кайрата» с 2016 года. Вместе с командой российский форвард становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана в 2017 году.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Кайрата»