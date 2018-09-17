Андрея Аршавина наградили юбилейной футболкой «Кайрата»

Автор: Михаил Серебряков 0

Перед матчем 26-го тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Акжайыком» российский полузащитник желто-черных Андрей Аршавин был награжден футболкой «Кайрата». Футболист провел юбилейный сотый матч в составе алматинского клуба. 

Вручал футболку игроку прославленный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев, сообщает официальный сайт казахстанской команды.

«Кайрат» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. После 24 туров команда Аршавина имеет в своем активе 55 очков и лишь на три очка отстаёт от лидирующей «Астаны».

Сам 37-летний россиянин принял участие во всех 24 матчах чемпионата, в которых отметился 9 забитыми мячами, один из которых с пенальти.

Аршавин выступает в составе «Кайрата» с 2016 года. Вместе с командой российский форвард становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана в 2017 году.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Кайрата»

 

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