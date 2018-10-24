Антони Марсьяль хочет остаться в «МЮ»

Автор: Михаил Серебряков 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, вероятно, останется в клубе. несмотря на слухи о его недовольстве количеством игрового времени. Клуб намерен предложить французу пятилетний контракт. 

Футболист не хочет покидать «красных дьяволов». Интерес к Марсьялю проявляют «Пари Сен-Жермен», туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария», однако форвард готов отказать всем трем грандам.

Действующее соглашение Марсьяля с манкунианцами рассчитано до лета 2020 года и включает в себя опцию продления на год.

Минувшим летом СМИ сообщали о конфликте француза с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который был готов продать его, однако трансфер заблокировало руководство клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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