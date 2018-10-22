Жозе Моуринью начал расследование из-за слива состава «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью начал внутреннее расследование в клубе после матча с «Челси» в девятом туре английской Премьер-лиги (2:2). Игра состоялась в минувшую субботу.

Как сообщают СМИ, в день игры с синими португалец проснулся в лондонском отеле и выяснил, что состав «красных дьяволов» был слит в Сеть еще накануне встречи. Моуринью был взбешен ситуацией и немедленно приступил к поискам возможного источника информации.

Особое недовольство у наставника «Манчестер Юнайтед» вызвал тот факт, что тренерский штаб «Челси» получил возможность заранее узнать о его намерении включить в состав полузащитника Хуана Мату, наличие на поле которого во многом предопределяет стиль игры манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-ю строчку в таблице АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail