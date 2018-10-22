Вице-президент «Спартака» пригласил Массимо Карреру на один из матчей клуба попрощаться с болельщиками

Автор: Михаил Серебряков 0

Массимо Каррера

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов пригласил Массимо Карреру посетить один из следующих домашних матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками. Напомним, что итальянский специалист покинул пост главного тренера московского клуба. 

В свою очередь, Массимо признался, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет экс-помощник Карреры Рауль Рианчо.

Итальянец возглавил «Спартак» летом 2016 года. Он стал первым иностранным специалистом в истории команды, которому удалось в своем первом сезоне завоевать золото РПЛ.

После 11 туров «Спартак» занимает 7 место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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