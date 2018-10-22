Вице-президент «Спартака» пригласил Массимо Карреру на один из матчей клуба попрощаться с болельщиками

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов пригласил Массимо Карреру посетить один из следующих домашних матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками. Напомним, что итальянский специалист покинул пост главного тренера московского клуба.
В свою очередь, Массимо признался, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.
Временно исполнять обязанности главного тренера будет экс-помощник Карреры Рауль Рианчо.
Итальянец возглавил «Спартак» летом 2016 года. Он стал первым иностранным специалистом в истории команды, которому удалось в своем первом сезоне завоевать золото РПЛ.
После 11 туров «Спартак» занимает 7 место в турнирной таблице.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»