Вице-президент «Спартака» пригласил Массимо Карреру на один из матчей клуба попрощаться с болельщиками

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов пригласил Массимо Карреру посетить один из следующих домашних матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками. Напомним, что итальянский специалист покинул пост главного тренера московского клуба.

В свою очередь, Массимо признался, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет экс-помощник Карреры Рауль Рианчо.

Итальянец возглавил «Спартак» летом 2016 года. Он стал первым иностранным специалистом в истории команды, которому удалось в своем первом сезоне завоевать золото РПЛ.

После 11 туров «Спартак» занимает 7 место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»