Пранкеры позвонили Сергею Фурсенко и узнали его мнение касательно инцидента с участием Александра Кокорина

Пранкеры Лексус и Вован позвонили президенту «Зенита» Сергею Фурсенко, представившись Виталием Мутко. И узнали мнение функционера касательно поступка нападающего команды Александра Кокорина.

Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно… Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. Мне обидно просто до слез, понимаете?

«Утром прислали (сообщение), что у нас клуб самый посещаемый в мире, на 20-м месте. Только обрадовались — и тут одно за другим, как понеслось… Мне когда (министр спорта РФ) Павел Колобков позвонил, не поверил, что произошло.

Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл. Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все… Каждый раз одно и то же»- сказал Фурсенко.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru