Суд арестовал четвертого фигуранта дела Александра Кокорина и Павла Мамаева

Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря Александра Протасовицкого по делу о потасовках футболистов в Москве. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба суда.

«Тверской суд избрал в отношении Александра Протасовицкого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 8 декабря», — рассказали в пресс-службе.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайства следственных органов.

Протасовицкому инкриминируется совершение преступления по статье о предумышленном хулиганстве.

Ранее суд арестовал Александра и Кирилла Кокорина, а также Павла Мамаева. Они пробудут под стражей до 8 декабря. Следствие ходатайствовало о такой мере пресечения, поскольку, по их мнению, подозреваемые могут влиять на ход следствия и даже пытаться скрыться.

Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили потасовки 8 октября. Сначала их компания напала на водителя ведущей, припарковавшего автомобиль на их пути. Затем — на посетителя кафе, которым оказался чиновник Минпромторга. У обоих пострадавших травмы головы.

Фото: Global Look Press

Источник: «360»