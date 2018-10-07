«Ювентус» предложит контракт Аарону Рэмзи

«Ювентус» подтвердил интерес к полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмзи. По окончании сезона 27-летний валлиец может стать свободным агентом.

Игрок выступает за «Арсенал» с 2008 года. В этом сезоне футболист провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.

В ближайшее время туринский клуб предложит Рэмзи контракт.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Милан», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии. Клуб в 8 матчах одержал 8 побед.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato