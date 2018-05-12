«Вашингтон» победил «Тампу-Бэй» в первом финальном матче Восточной конференции

Автор: Дмитрий Темников 0

Состоялась первая встреча полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Тампа-Бэй» на своем льду принимала «Вашингтон». Хозяева проиграли — 2:4. 

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил 2 шайбы и отдал один голевой пас. Евгений Кузнецов отличился двумя результативными передачами, а Дмитрий Орлов — одной. Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров также отдал один голевой пас.

Таким образом, «Вашингтон» вышел вперед в серии — 1:0. Следующая встреча серии пройдет 14 мая в Тампе.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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