Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера открывает футбольную академию в Омске

Автор: Поршнев Тимофей 0

Риера

В Омске появится футбольная академия. В школе будут заниматься подростки от 13 до 17 лет.

Ее открывает бывший полузащитник сборной Испании Альберт Риера. Его жена родом из Омска.

«Думаю, это единственная испанская футбольная школа на всю Сибирь. Участие в презентации уже подтвердил мой земляк, бывший полузащитник «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия.

Хотел пригласить Андрея Воронина, хорошо знакомого мне по выступлениям в Англии, но пока неизвестно, удастся ли Андрею вырваться. Надеюсь, приедет Александр Мостовой», – рассказал Риера.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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