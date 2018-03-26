Станислав Черчесов: «У нас молодая команда. Был бы рад, если Аршавину было бы лет на десять меньше»

Автор: Дмитрий Темников 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об Андрее Аршавине. Специалист заявил, почему 36-летний футболист «Кайрата» не будет вызван в состав национальной команды. 

«Надо всегда отдавать должное этому футболисту, который блестяще играл за сборную, иногда выдавал даже гениальные матчи. Все идет, все меняется. Андрей играет у себя в команде, неплохо выступает в Казахстане. Я с ним не разговаривал, но видел его тренировки в Турции, хотя он даже не узнал об этом. Но такая ситуация.

Болельщикам уважение, что помнят наших футболистов. Но мы приняли решение, что у нас молодая команда. Я был бы рад, если бы ему лет на десять было меньше. Убежден, что команде он бы пригодился», — заявил Черчесов.

Напомним, в последний раз Аршавин выступал за сборную России на Евро-2012. Тогда команда Дика Адвоката заняла третье место на групповом этапе и не вышла в четвертьфинал турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат 

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