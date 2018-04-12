Мурад Мусаев оштрафован на 30 тысяч рублей

Автор: Дмитрий Темников 0

КДК РФС рассмотрел несколько эпизодов матча 25-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:2). Организация обязала  обеим командам выплатить штрафные суммы.  

Руководство «Зенита» заплатит 20 тысяч рублей за использование болельщиками команды дымовых шашек. Также к наказанию привлечен исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев — 35-летний специалист оштрафован на 10 тысяч рублей из-за выхода за пределы технической зоны. Клуб же  заплатит 20 тысяч рублей в связи с выходом своего тренера на поле.

Напомним, победная встреча с «Зенита» стала первой для Мусаева на посту и.о. главного тренера. Игорь Шалимов расторг контракт с командой после ничьей (1:1) в игре 24-го тура Премьер-лиги против «Анжи».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС  

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