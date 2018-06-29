Россия не будет тренироваться в «Лужниках» по просьбе ФИФА

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Сборная России не будет готовиться к матчу 1/8 финала ЧМ против Испании на стадионе «Лужники». Это произойдет по просьбе ФИФА. 

Отмечается, что российская национальная команда будет готовиться к игре на базе в Новогорске. Сами же испанцы проведут тренировку на «Лужниках», так как еще не играли на этой арене.

Напомним, на московском стадионе команда Станислава Черчесова провела матч открытия чемпионата мира. В этой встрече хозяева турнира разгромили Саудовскую Аравию — 5:0.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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