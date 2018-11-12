Станислав Черчесов назвал имя нового капитана сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что капитаном национальной команды в предстоящем матче с Германией будет полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский. Игра состоится 15 ноября в Лейпциге.

«Мы внимательно смотрим за всеми, знаем, кто может подменить другого. В этот раз травм побольше, чем обычно, мы на это не рассчитывали. Жалко Ахметова, который получил приглашение и травмировался. Но мы относимся к травмам по-рабочему, это рабочие неприятности.

Петров и Зобнин? Мы сегодня проверили Петрова, Кудряшова, Зобнина и Джикию, потому что мы проверяем всегда, и на поле ни одного нездорового человека не выпускаем. Они пробежались, завтра посмотрим их динамику. Все-таки тур был вчера только, поле тура болячки бывают у всех. А дальше будем за ними смотреть. Дзюба был сегодня, мы пообщались, но он, естественно, уехал, с ним будут индивидуально работать. Капитаном сборной будет Газинский», — сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»