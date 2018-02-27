Самый возрастной футболист мира празднует 51-й день рождения

Сегодня 51 год исполняется нападающему «Йокогамы» Кацуйоси Миуре. Японец считается самым возрастным футболистом-профессионалом в мире.

Форвард готовится к проведению своего 33-го сезона в карьере. В прошлом сезоне Миура забил один гол в 12 матчах чемпионата Японии.

Кацуйоси начал выступления в 1986 году. В разные периоды своей карьеры он играл за «Сантос», «Коритибу», «Палмейрас», «Дженоа», загребское «Динамо» и другие клубы, в составе национальной сборной Японии нападающий завершил карьеру в 2000 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Actu Foot