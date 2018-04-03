Артем Дзюба: «Я готов заплатить 120 тысяч долларов, чтобы сыграть против «Зенита»

Футболист «Зенита» Артем Дзюба, который выступает за тульский «Арсенал» на правах аренды, ответил на вопрос об участии в игре против сине-бело-голубых. Форвард заявил, что готов заплатить собственные деньги, чтобы выйти на поле в матче с петербуржцами.

«В конце новое руководство «Зенита» вело себя некрасиво. Люди всячески пытались придумать мне травму и сделать это все некрасиво. Они дали понять, что для них приемлемо, если мы с Шатовым останемся в «Зените-2» и будем получать деньги.

Если честно, я готов заплатить 120 тысяч долларов, чтобы выйти играть против «Зенита». Понимаю, что если так сделаю, то уйду в ноль. Получится, что на три-четыре месяца бесплатно приехал поиграть в футбол. Но если никто этому не поспособствует, то сто процентов да, я заплачу из своего кармана, лишь бы выйти. Если этого не сделаю, то буду крохобором на всю страну», — сказал Дзюба в эфире передачи «Футбол России».

Напомним, 29-летний нападающий перешел из «Зенита» в «Арсенал» зимой на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В марте Артем провел за туляков 4 встречи в Премьер-лиге и забил 4 гола.

Фото: пресс-служба ФК «Арсенал» Тула

Источник: «Футбол России»