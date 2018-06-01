Валерий Непомнящий возглавил «Балтику»

«Балтика» нашла замену бывшему главному тренеру Дмитрию Черевченко. Клуб из Калининграда возглавит Валерий Непомнящий.

«Мне понравились здоровые амбиции руководителей «Балтики» и те условия, которые сейчас созданы в Калининградской области для развития футбола. Знаю, что Калининград – по-настоящему футбольный город. Регион заслуживает иметь команду премьер-лиги», — заявил сам Непомнящий. Как сообщается, специалист подпишет с командой ФНЛ соглашение до конца сезона 2018/19.

Напомним, под руководством Валерия Кузьмича в четвертьфинал ЧМ-1990 вышла сборная Камеруна, что стало наивысшим достижением в истории местного футбола. Также 74-летний Непомнящий тренировал сборную Узбекистана, несколько клубов из Турции, Южной Кореи, Китая, Японии и России, а последним местом работы тренера была «Томь», которую он покинул в апреле 2016 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Балтики»