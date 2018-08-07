Тибо Куртуа оштрафован на 200 тысяч фунтов за пропуск тренировки в «Челси»

Накануне голкипер «Челси» Тибо Куртуа пропустил тренировочное занятие клуба. Бельгиец заплатит штраф за неявку.

Руководство «Челси» обязало 26-летнего вратаря выплатить 200 тысяч фунтов. Ранее сообщалось, что Куртуа бойкотирует тренировки лондонцев из-за своего намерения перейти в «Реал». Так Тибо добивается от «синих» разрешения на трансфер в королевский клуб уже этим летом.

По данным СМИ, за покупку бельгийца «сливочные» заплатят 35 млн евро, а сам Куртуа подпишет 5-летний контракт с годовой зарплатой в 11 млн евро. Действующее соглашение футболиста с «Челси» истекает летом следующего года.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail