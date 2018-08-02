Йерри Мина может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дмитрий Темников 0

Мина

Защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к уходу в другой клуб. В услугах колумбийца заинтересована команда из Англии. 

Как сообщается, Мина уже согласовал детали контракта с «Манчестер Юнайтед». Теперь осталось договориться руководствам двух клубов, которые еще не пришли к окончательному мнению относительно суммы сделки. По некоторым данным, манкунианцы заплатят за 23-летнего футболиста около 40 млн евро. В прошедшем сезоне Йерри провел за «Барселону» 6 встреч, сделав один голевой пас.

По данным СМИ, в текущее трансферное окно на Мину выходили представители «Лиона», «Эвертона», «Зенита» и «Фенербахче». От перехода в два последних клуба южноамериканец сразу отказался.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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