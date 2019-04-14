Премьер-лига. 23-й тур. «Зенит» разгромил «Анжи»

В воскресном матче чемпионата России питерский «Зенит» принял махачкалинский «Анжи». Хозяевам удалось одержать победу.

Премьер-лига. 23-й тур

ЗЕНИТ — АНЖИ — 5:0 (2:0)

Санкт-Петербург. 14 апреля.

Стадион: «Газпром Арена». 44701 зритель.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Мак (Ригони, 71), Оздоев, Барриос (Нобоа, 86), Дриусси, Дзюба (Мусаев, 86), Азмун.

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Гапон, Гиголаев (Маркелов, 72), Ондуа, Иванченко (Долгов, 65), Кацаев (Закиров, 66), Кулик, Понсе.

Голы: 1:0 — Азмун (2), 2:0 — Иванович (9), 3:0 — Ригони (83), 4:0 — Дриусси (88), 5:0 — Дриусси (89).

Предупреждение: Ондуа (79).

20 (13) удары (в створ) 2 (1)

9 фолы 13

11 угловые 1

0 офсайды 3

61 % владения мячом 39

Благодаря победе над «Анжи» «сине-бело-голубые» продлили свою беспроигрышную серию до 6 матчей. Началось все с самых первых минут, когда Азмун успешно замкнул передачу Мака, открыв тем самым счет. Через 7 минут подачу Ракицкого со штрафного Азмун перенаправил Ивановичу. Серб пробил в дальний угол и увеличил отрыв в счете. В конце матча петербуржцы добили соперника: Ригони забил ударом в девятку, а через несколько минут его подачу со стандарта перенаправил в ворота Дриусси. Последний гол случился благодаря прострелу Смольникова, который принял все тот же Дриусси. Аргентинец своим дублем установил окончательный счет 5:0. «Зенит» укрепился на первой строчке РПЛ. Отрыв от «Краснодара» и «Локомотив» составляет 6 очков.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»