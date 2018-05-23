Агент Маурицио Сарри ждет скорейшего ответа от «Зенита»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Sarri

Бывший наставник «Наполи» Маурицио Сарри находится в шаге от того, чтобы возглавить «Зенит». Агент специалиста, который также ведет переговоры с «Челси», хочет услышать окончательный ответ от руководства сине-бело-голубых. 

В «Челси» пока не определились, кто будет возглавлять команду в следующем сезоне. Сарри — один из вариантов, но в первую очередь агент 59-летнего специалиста договаривается с «Зенитом». О назначении Маурицио на пост наставника сине-бело-голубых может быть объявлено до конца мая. В число основных кандидатов на пост нового главного тренера петербургской команды также входит Сергей Семак, который сейчас работает в «Уфе».

Ранее итальянские СМИ сообщили, что новым главным тренером «Наполи» станет Карло Анчелотти.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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