Три английских клуба претендуют на Квинси Промеса

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может сменить клубную прописку. В нем заинтересованы три английские команды.

«Саутгемптон» вновь попробует приобрести нападающего «Спартака» Квинси Промес. Как отмечается, английский клуб уже пробовал осуществить трансфер в январе, однако безуспешно, несмотря на желание самого голланда выступать в английской премьер-лиге.

Теперь «Саутгемптон» может вернуться к этой идеи. Также клуб интересуется защитником «Мидлсбро» Беном Гибсоном.

Кроме «Саутгемптона» на лидера «Спартака» претендуют «Эвертон» и «Ньюкасл». В завершившемся сезоне-2017/18 26-летний Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ. На его счету 15 голов в 26 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Echo