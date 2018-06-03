Маурисио Почеттино больше не интересен «Реалу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино больше не входит в сферу интересов «Реала». Он считался главным кандидатом на пост главного тренера «сливочных».

Ранее появилась информация о том, что аргентинец является главной кандидатурой на пост главного тренера мадридцев после ухода Зинедина Зидана.

Добавим, что королевский клуб отказался от кандидатуры Почеттино из-за отсутствия фиксированной суммы отступных в его контракте со «шпорами» и из-за сложных отношений с лондонцами, у которых «Реал» ранее забрал главных звезд – Луку Модрича и Гарета Бэйла.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports