Премьер-лига. 5-й тур. «Краснодар» вырвал ничью в матче с «Оренбургом»

Воскресенье началось с противостояния «Оренбурга» и «Краснодара». Команды сильнейшего не определили.

Премьер-лига. 5-й тур

ОРЕНБУРГ — КРАСНОДАР — 1:1 (1:0)

Оренбург. 26 августа.

Стадион: «Газовик». 6895 зрителей

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Сиваков, Ойеволе, Терехов, Сутормин, Мишкич, Афонин, Попович (Чуканов, 83), Бреев (Чиркин, 86), Козлов (Кулишев, 67).

«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 26), Рамирес, Спайич, Мартынович, Стоцкий, Мамаев, Каборе, Жигулев (Сулейманов, 66), Вандерсон (Куэва, 63), Классон, Игнатьев.

Голы: 1:0 — Козлов (22), 1:1 — Сулейманов (88).

Предупреждения: Спайич (44), Каборе (57), Стоцкий (66).

12 (4) удары (в створ) 13 (7)

10 фолы 11

5 угловые 5

2 офсайды 1

41 % владения мячом 59

«Оренбург» подошел к матчу в удивительной форме. Клуб одержал 3 победы в 4 матчах, да еще и обыграл действующего чемпиона. О «Краснодаре» много хорошего не скажешь, «горожане» пытаются адаптироваться к игре без Смолова. И, видимо, пока не получается, ведь на 22-й минуте Крицюк шел на прострел, Спаич в подкате пытался прострел остановить, игроки столкнулись, мяч покатился в створ ворот, и Козлов добил его в сетку. В конце матча удар не получился у Игнатьева, но Сулейманов быстро исправил ситуацию, Фролов не успел разобраться в ситуации. Таким образом, «Краснодар» сумел спастись от поражения в Оренбурге.

Фото: твиттер РПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»