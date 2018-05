«Фулхэм» вышел в АПЛ

«Фулхэм» победил «Астон Виллу». Таким образом, клуб вышел в АПЛ.

В финальном матче за выход в АПЛ «Фулхэм» победил «Астон Виллу» (1:0). Победив «Астон Виллу» в финале плей-офф чемпионшипа, «Фулхэм» также получит вознаграждение в виде свыше 160 млн фунтов.

В рамках чемпионшипа «Фулхэм» за 46 матчей заработал 88 очков и финишировал на 3-ем месте.

