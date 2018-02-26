Роман Бабаев: «Мы надеемся, что с открытием станции ЦСКА на нашем стадионе будет еще больше болельщиков»

Сегодня в Москве была открыта станция метро ЦСКА. Генеральный директор красно-синих Роман Бабаев выразил свои ожидания относительно начала работы на этой станции.

«Очень понравилось оформление станции. Такое удачное сочетание современного стиля и дань традициям. Удалось дизайнерам обозначить основные вехи «армейского» движения. Мы видим красивые скульптуры, красивое оформление. Думаю, что всем людям, которые будут пользоваться этой станцией, она понравится. Просторная очень, что немаловажно.

Как правильно сказал Сергей Борисович Иванов, историческая справедливость восторжествовала. Все-таки самое большое количество олимпийских чемпионов подготовило общество ЦСКА. Это все не только дань памяти четырем великим буквам, но и спортсменам, которые ковали славу советского и российского спорта.

Мы очень надеемся, что с открытием этой станции на стадионе станет еще больше болельщиков. Ближайшая станция метро к нему теперь. Очень удобно, что с разных веток метро можно попасть на нашу арену.

Буквально месяц назад из-за пробок опаздывал на совещание. Спустился в метро, воспользовался услугами метрополитена. Всегда с удовольствием это желаю, еще со времен учебы в школе и университете. Самые теплые воспоминания о тех временах», — заявил Бабаев.

Фото: liport.ru

Источник: «Чемпионат»