Два клуба из чемпионшипа интересуются Федором Смоловым

Автор: Тимофей Поршнев 0

Smolov

Федор Смолов может продолжить карьеру в Англии. Два клуба уже в очереди.

Скауты двух английских клубов просматривали нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче 28-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0), где он оформил дубль.

Речь идет о «Вулверхэмптоне» и «Фулхэме». «Волки» гарантировали себе путевку в АПЛ на следующий сезон, а команда из Лондона занимает третье место и продолжает борьбу за повышение. Сообщается, что «Краснодар» готов расстаться с форвардом за 12 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, на счету Смолова 14 голов в 21 матче чемпионата России текущего сезона.
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail
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