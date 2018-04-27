Роман Зобнин: «Меня посещают мысли, что после окончания контракта со «Спартаком» останусь без работы»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига чемпионов. 5 тур. «Спартак» — «Марибор» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 21 ноября 2017 г.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что боится остаться без работы после окончания соглашения с московской командой. Также футболист заявил, что не считает себя ключевым игроком в команде и сборной России. 

«Не ощущаю себя кумиром для подражания. Мне кажется, что я еще должен многого достичь. Я говорю не только о сборной, но и о лиге. На уровне РФПЛ не считаю себя игроком, который заиграл по-настоящему. Если честно, порой меня посещают мысли, что после окончания контракта со «Спартаком», не найду нового клуба и останусь без работы.

Я — ключевой игрок даже для национальной команды? Наверное, я не могу объективно себя оценивать, все кажется, что чего-то не хватает», — подытожил Зобнин.

Напомним, в текущем сезоне РФПЛ Роман провел за красно-белых 11 встреч. В этих матчах от отдал одну голевую передачу.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: RT

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