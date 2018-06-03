Венсан Компани может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани может пропустить предстоящий чемпионат мира-2018. Всему виною травма паха.

Как отмечает источник, Компани получил повреждение в товарищеском матче с командой Португалии (0:0), из-за чего покинул поле во втором тайме. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после которого станут известны конкретные сроки восстановления.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборной Бельгии предстоит сыграть в группе G с Панамой, Тунисом и Англией.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters